Il 29 maggio 2026 sono stati fatti i primi ciak a Roma per la serie “500 Battiti”. La produzione è una collaborazione tra Cattleya e HBO Max. La serie è un progetto di tipo medical e sta iniziando le riprese nella capitale italiana.

Roma, 29 maggio 2026 – Con i primi ciak battuti a Roma, inizia a prendere vita ‘ 500 Battiti’, una serie nata dall'incontro tra l'esperienza di Cattleya e il respiro internazionale di HBO Max. Lo show segue da vicino la quotidianità dei medici a Padova. Tra le sale operatorie del reparto di cardiochirurgia, il tempo corre spietato e un solo attimo di esitazione può fare la differenza tra la vita e la morte di un paziente. Davanti e dietro la macchina da presa. A prendere per mano il pubblico in questo viaggio saranno Linda Caridi e Andrea Arcangeli, scelti come protagonisti della storia. L'ossatura di questo racconto, diviso in sei episodi da un'ora, è nata dalle penne di Bernardo Pellegrini, Virginia Virilli e Peppe Fiore, che hanno scritto la sceneggiatura a sei mani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ‘500 Battiti’: trama, cast e anticipazioni sulla nuova serie medical di HBO Max

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