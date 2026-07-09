seveso il disastro della diossina diventa una docuserie hbo max

Notizia in breve

A cinquant’anni dal disastro della diossina, HBO Max ha annunciato una docuserie dedicata all’incidente di Seveso. La produzione ripercorrerà i fatti accaduti, le conseguenze sulla popolazione e le azioni intraprese successivamente. La vicenda riguarda un incidente industriale avvenuto nel 1976, che causò la contaminazione chimica dell’area. La serie sarà disponibile sulla piattaforma di streaming e si concentrerà sulla ricostruzione degli eventi e delle ripercussioni ambientali e sanitarie.