Seveso il disastro della diossina diventa una docuserie HBO Max
A cinquant’anni dal disastro della diossina, HBO Max ha annunciato una docuserie dedicata all’incidente di Seveso. La produzione ripercorrerà i fatti accaduti, le conseguenze sulla popolazione e le azioni intraprese successivamente. La vicenda riguarda un incidente industriale avvenuto nel 1976, che causò la contaminazione chimica dell’area. La serie sarà disponibile sulla piattaforma di streaming e si concentrerà sulla ricostruzione degli eventi e delle ripercussioni ambientali e sanitarie.
A cinquant’anni da una delle ferite ambientali più profonde della storia italiana, Seveso torna al centro del racconto pubblico. HBO Max ha annunciato la nuova docu-serie originale “SEVESO – Il disastro della diossina”, una produzione in tre episodi che sarà disponibile prossimamente in esclusiva sulla piattaforma e che ricostruisce la storia della più grande catastrofe ambientale italiana, oltre che una delle più gravi al mondo causate dall’uomo. Il 10 luglio 1976 Seveso era un paese della Brianza come tanti altri, a pochi chilometri da Milano, immerso in uno dei cuori produttivi e industriali del Paese. Poi, in pochi minuti, tutto cambiò.... 🔗 Leggi su Panorama.it
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Domani, 10 luglio, ricorre l’anniversario del disastro di Seveso, il più grave incidente industriale della storia italiana. Proprio 50 anni fa, una nube di diossina fuoriuscita dallo stabilimento Icmesa contaminò Seveso e diversi comuni della Brianza. Da quel mom facebook
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