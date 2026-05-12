La procura di Trento ha presentato richiesta di archiviazione per l’indagine sul decesso di Marco Pantani, coinvolgendo tre persone indagate. La richiesta si basa sulla prescrizione del reato e riguarda un caso aperto da tempo, che vedeva in questione un’ipotetica associazione a delinquere di stampo mafioso. La decisione deve ancora essere formalizzata dal giudice.

La procura di Trento ha chiesto l’archiviazione per l’indagine, con tre indagati, relativa alla presunta “associazione a delinquere di stampo mafioso riconducibile al decesso di Marco Pantani “. Dopo oltre un anno di indagini e più di 70 persone informate sui fatti ascoltate, la pm della Dda, Patrizia Foiera, ha messo nero su bianco 150 pagine di verbale evidenziando, come apprende LaPresse, che “per identificare i responsabili e attribuire le responsabilità, secondo la ragionevole previsione di condanna condizionata anche dal tempo trascorso non hanno agevolato un riscontro logico-probatorio alle dichiarazioni all’epoca rese”. Sotto la lente della procura, l’ombra della camorra che sarebbe intervenuta per negare la vittoria del campione romagnolo al Giro d’Italia del 199 9.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caso Pantani, il pm di Trento chiede l’archiviazione per prescrizione

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