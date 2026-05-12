Caso Pantani il pm di Trento chiede l’archiviazione per prescrizione
La procura di Trento ha presentato richiesta di archiviazione per l’indagine sul decesso di Marco Pantani, coinvolgendo tre persone indagate. La richiesta si basa sulla prescrizione del reato e riguarda un caso aperto da tempo, che vedeva in questione un’ipotetica associazione a delinquere di stampo mafioso. La decisione deve ancora essere formalizzata dal giudice.
La procura di Trento ha chiesto l’archiviazione per l’indagine, con tre indagati, relativa alla presunta “associazione a delinquere di stampo mafioso riconducibile al decesso di Marco Pantani “. Dopo oltre un anno di indagini e più di 70 persone informate sui fatti ascoltate, la pm della Dda, Patrizia Foiera, ha messo nero su bianco 150 pagine di verbale evidenziando, come apprende LaPresse, che “per identificare i responsabili e attribuire le responsabilità, secondo la ragionevole previsione di condanna condizionata anche dal tempo trascorso non hanno agevolato un riscontro logico-probatorio alle dichiarazioni all’epoca rese”. Sotto la lente della procura, l’ombra della camorra che sarebbe intervenuta per negare la vittoria del campione romagnolo al Giro d’Italia del 199 9.🔗 Leggi su Lapresse.it
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