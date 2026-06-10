Il Tribunale del riesame di Genova ha avviato un’indagine, denominata “Operazione Domino”, che coinvolge l’organizzazione Hamas e un’attività di aiuti umanitari. La richiesta di chiarimenti riguarda i fondi e i legami con alcuni soggetti legati alla Flotilla. La questione è stata discussa in Parlamento, dove un partito di maggioranza ha chiesto dettagli sull’indagine e sui possibili collegamenti tra le parti coinvolte.

L’inchiesta del Tribunale del riesame di Genova, denominata “Operazione domino” arriva in Parlamento, grazie all’interrogazione di Fratelli d’Italia al ministro dell’Interno, dopo che dalle ultime notizie «sta emergendo un presunto collegamento tra la rete italiana di Mohammad Hannoun con Ramy Abdu e la rete di Hamas» si legge nell’interrogazione. Montaruli: fare chiarezza sui legami con Hamas. «Il governo Meloni ha intentato una guerra senza sosta al terrorismo anche di matrice islamica ed è per questo che nulla va lasciato intentato e in particolare Fratelli d’Italia pretende chiarezza sulla rete di rapporti che collega personaggi che hanno vissuto, che vivono in Italia, e che li collegherebbe a organizzazioni di tipo terroristico come Hamas. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Hamas, Hannoun, Flotilla: l’operazione Domino arriva in Parlamento. FdI chiede chiarezza su fondi e legami

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