Accoltella in casa una donna per 800 euro arrestato un 28enne a Brescia per tentato omicidio

Un uomo di 28 anni è stato arrestato a Brescia dopo aver aggredito una donna con un coltello, causandole ferite, per un importo di 800 euro in contanti. L'episodio si è verificato il 18 aprile scorso nella loro abitazione. L’uomo è stato accusato di tentato omicidio e rapina aggravata. La vittima ha riportato ferite ritenute compatibili con un'aggressione con arma da taglio.

Una donna è stata accoltellata da un 28enne per 800 euro in contanti. Dopo l'aggressione, avvenuta lo scorso 18 aprile a Brescia, il giovane è stato arrestato per tentato omicidio e rapina aggravata. La 42enne è ricoverata con una prognosi di 60 giorni.🔗 Leggi su Fanpage.it

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