Hai un contributo previdenziale Inps non pagato è una truffa | cosa fare

Un nuovo tentativo di truffa tramite sms, noto come smishing, sta colpendo lavoratori e pensionati. I messaggi fingono di provenire dall'Inps e invitano a verificare un presunto contributo previdenziale non pagato. Si tratta di un tentativo di frode per ottenere dati personali o denaro. Le autorità raccomandano di ignorare e cancellare i messaggi sospetti e di non fornire informazioni sensibili.

Sta girando in queste ore un nuovo tentativo di smishing (phishing via sms) che ha come obiettivo quello di truffare lavoratori e pensionati usando il nome e la grafica dell’Inps. Alle potenziali vittime arriva un messaggio in cui è scritto che si ha un contributo previdenziale non pagato, con la minaccia di non meglio identificate azioni legali in caso di mancato versamento. C’è ovviamente un link che porta a un sito che clona quello dell’Istituto nei minimi dettagli, pensato per far inserire ai malcapitati i dati della carta di credito. Attenzione. L’Inps stesso ha chiarito a più riprese che le sue notifiche via sms non contengono mai un collegamento cliccabile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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