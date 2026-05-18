Non hai pagato il pedaggio La nuova truffa
Una nuova forma di truffa sta circolando a livello nazionale, con la polizia postale che ha emesso un avviso ufficiale. In questi casi, i truffatori utilizzano il nome di un'importante azienda autostradale per inviare comunicazioni fasulle ai cittadini. Lo scopo è ottenere dati personali e credenziali bancarie attraverso messaggi ingannevoli, spesso associati a richieste di pagamento di pedaggi o altri servizi. Questa frode si diffonde su vari canali digitali e colpisce utenti di diverse regioni.
GROSSETO Su tutto il territorio nazionale, la polizia postale ha lanciato un’allerta riguardo a una nuova ondata di truffe che sfrutta indebitamente il nome di Autostrade per l’Italia per sottrarre dati sensibili e credenziali bancarie. Il meccanismo individuato è semplice quanto pericoloso: L’utente riceve un messaggio WhatsApp da un numero con prefisso estero, il testo avvisa di un presunto mancato pagamento di un pedaggio e sollecita la regolarizzazione immediata della posizione. Per risolvere il problema, viene fornito un link cliccabile che rimanda a un portale web quasi identico a quello ufficiale. Tuttavia, si tratta di una trappola: inserendo i propri dati su quella pagina, si consegnano le chiavi del proprio conto corrente ai cybercriminali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
ATTENZIONE ALLA TRUFFA DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE: COME FUNZIONA E COME DIFENDERSI
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