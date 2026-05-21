Non hai pagato l'autostrada | la nuova truffa di WhatsApp ruba i dati e svuota i conti correnti

Una truffa diffusa su WhatsApp invita gli utenti a pagare un presunto pedaggio autostradale non saldato. Il messaggio minaccia sanzioni o altre conseguenze e invita a cliccare su un link che porta a una pagina falsa. Dietro questa truffa, ci sono tentativi di sottrarre denaro e raccogliere dati personali delle vittime. Le autorità hanno segnalato che questa strategia viene utilizzata per ingannare gli utenti e compromettere i loro conti correnti.

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