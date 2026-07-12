Haaland ha una nuova sosia | la modella russa Anastasia lo imita

Da sportmediaset.mediaset.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una modella russa di 24 anni, Anastasia Kostromitina, sta diventando virale sui social media grazie alle sue imitazioni delle mosse di Haaland. La ragazza ripropone con successo le espressioni e i gesti distintivi del calciatore norvegese, attirando l’attenzione di molti utenti online. I video in cui riproduce le azioni di Haaland stanno ricevendo numerosi commenti e condivisioni, rendendola una nuova sosia del calciatore.

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Non è solo uguale a Haaland, Anastasia Kostromitina, 24 anni, spopola sui social con i video delle sue imitazioni delle mosse uniche del norvegese. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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