Una modella russa di 24 anni, Anastasia Kostromitina, sta diventando virale sui social media grazie alle sue imitazioni delle mosse di Haaland. La ragazza ripropone con successo le espressioni e i gesti distintivi del calciatore norvegese, attirando l’attenzione di molti utenti online. I video in cui riproduce le azioni di Haaland stanno ricevendo numerosi commenti e condivisioni, rendendola una nuova sosia del calciatore.

Non è solo uguale a Haaland, Anastasia Kostromitina, 24 anni, spopola sui social con i video delle sue imitazioni delle mosse uniche del norvegese. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Haaland ha una nuova sosia: la modella russa Anastasia lo imita

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Ovunque è #Haaland-mania: Non seguo il calcio, ma lo conosco e mi piace Le Parisien cita dei commenti: Siamo tutti una sorta di nuova comunità di fan, nata due settimane fa, e viviamo tutti allo stesso modo: ossessionati da Haaland. Ciò che piace ai tifosi x.com

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