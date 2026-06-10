L’arbitro somalo dei Mondiali 2026, respinto dagli Stati Uniti al suo arrivo a Miami, è tornato nella capitale del suo paese. Dopo l’incidente, ha dichiarato di voler partecipare alla prossima edizione del torneo.

È tornato a Mogadiscio Omar Artan, l’arbitro somalo dei Mondiali 2026 respinto dagli Stati Uniti al suo arrivo a Miami. Il direttore di gara sarebbe stato il primo fischietto somalo della Coppa del Mondo ed era il settimo arbitro africano di questa edizione dei campionati mondiali. Ha dichiarato di non aver avuto spiegazioni in merito al respingimento. Atterrato in Somalia all’aeroporto internazionale di Aden Adde – dove è stato accolto da una folla di sostenitori e dalle autorità somale – Artan ha ringraziato il pubblico, il governo e la Fifa. “ Vi prometto, se Dio vuole, che parteciperò alla prossima – ha aggiunto -. Voglio che il pubblico somalo tragga conforto da questo e rimanga fiducioso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Mondiali 2026, arbitro somalo respinto dagli Usa torna a Mogadiscio: “Parteciperò al prossimo”

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