Durante la partita tra Norvegia e Inghilterra, un giocatore norvegese è stato sostituito a causa di un malore. La Norvegia ha concluso la sua partecipazione al Mondiale dopo la sconfitta di sabato scorso contro l’Inghilterra. La sostituzione del calciatore è avvenuta sul campo, senza ulteriori dettagli sul suo stato di salute. La squadra norvegese ha terminato il torneo con questa eliminazione.

La Norvegia ha salutato il Mondiale a causa del ko di sabato scorso contro l’Inghilterr a. In casa norvegese bisogna registrare una doppia sensazione: grande gioia per il quarto di finale raggiunto (prima volta nella storia) e l’amarezza per non aver sfruttato la grande occasione capitata a Sorloth, colpevole di non aver passato il pallone ad Haaland: sarebbe stato il 2-0. Norvegia-Inghilterra, Haaland sostituito per colpa di un malore. Proprio l’attaccante del Manchester City è protagonista di un retroscena sulla sua sostituzione, avvenuta al 106. Il The Sun ha infatti riportato le parole di Tony Cascarino (ex attaccante del Chelsea ed ora commentatore del canale inglese ITV) al World Cup Weekender: “ Ho ricevuto un messaggio durante l’intervallo che a quanto pare diceva che Erling Haaland non stava bene. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Haaland, Cascarino: “In Norvegia-Inghilterra è stato sostituito per colpa di un malore”

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