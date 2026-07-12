Il ct della Norvegia ha spiegato che Haaland è stato sostituito nel finale della partita contro l’Inghilterra. La scelta è stata fatta per motivi tattici o fisici, secondo quanto riferito. La partita si è giocata a Miami e ha visto la sconfitta della Norvegia, che interrompe così il suo cammino in questa fase. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle ragioni specifiche della sostituzione.

Erling Haaland è stato sostituito nel finale di Norvegia Inghilterra: il motivo è stato spiegato dal ct Solbakken. Il sogno iridato della Norvegia si interrompe sul più bello nella torrida cornice di Miami. Al termine di un quarto di finale ad altissima tensione, è l’ Inghilterra a strappare il pass per il turno successivo, superando la selezione scandinava per 2-1 dopo i tempi supplementari. Oltre al verdetto del campo, a far discutere appassionati ed esperti di tutto il mondo è stata la clamorosa uscita di scena di Erling Haaland, richiamato in panchina durante l’extra-time proprio mentre la formazione di Stale Solbakken cercava disperatamente la via del pareggio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Perché Haaland è stato sostituito nel finale di Norvegia Inghilterra! La spiegazione di Solbakken sul ‘caso’

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Temi più discussi: Perché Erling Haaland è stato sostituito proprio quando la Norvegia aveva bisogno di un goal? Il motivo del clamoroso cambio contro l'Inghilterra; Perché Erling Haaland gioca con la Norvegia anche se è nato in Inghilterra: 23 anni fa la svolta; Perché Erling Haaland piace così tanto; Mondiali, Norvegia: i tifosi criticano il cambio di Haaland.

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