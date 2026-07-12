L'Inghilterra ha superato la Norvegia 2-1 ai supplementari nei quarti di finale dei Mondiali a Miami. Bellingham ha segnato una doppietta, Haaland è stato sostituito nel secondo tempo. La partita si è giocata con 42 gradi di temperatura.

MIAMI (USA) – Nel caldo umido di Miami, con il termometro a 42 gradi, l’Inghilterra ha battuto la Norvegia 2 a 1, ai tempi supplementari, nei quarti di finale dei Mondiali giocata a Miami. Quella che doveva essere la grande sfida fra Haaland e Kane è stata decisa da Bellingham: sua la doppietta che porta gli inglesi alla quarta semifinale mondiale. La Norvegia ha disputato una partita molto buona: era passata in vantaggio al 36' del primo tempo con Schjelderup, ha avuto l’occasione per raddoppiare, si è vista annullare un gol, ha preso una traversa sull’1-1 e si è arresa solo ai supplementari. Unico torto: non essere riuscita a servire Haaland, isolato e ben controllato dagli avversari fino alla clamorosa sostituzione all’inizio del secondo tempo supplementare. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Mondiali 2026: Inghilterra in semifinale. Battuta ai supplementari la Norvegia: 2-1. Doppietta di Bellingham. Haaland sostituito

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