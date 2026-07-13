Mette-Marit di Norvegia sta continuando il percorso di recupero dopo aver subito un trapianto di polmone a giugno. La principessa ha avuto bisogno di un intervento chirurgico complesso e il suo stato di salute viene aggiornato periodicamente. La famiglia ha espresso desiderio di rispetto e privacy durante questa fase di recupero. Nessuna informazione dettagliata sulle sue condizioni attuali o sui trattamenti specifici è stata resa pubblica.

Mette-Marit di Norvegia prosegue il percorso di recupero dopo il delicato trapianto di polmone a cui si è sottoposta lo scorso giugno. A fare il punto della situazione è stato il marito Haakon, che ha rassicurato sulle condizioni della moglie e raccontato quale sia il desiderio che accompagna ogni giorno la sua convalescenza: poter tornare a giocare con i bambini. L’intervento si è reso necessario a causa del peggioramento della fibrosi polmonare cronica, patologia diagnosticata alla Principessa nel 2018 e che negli ultimi mesi l’aveva costretta a ridurre sensibilmente gli impegni pubblici. Il decorso post-operatorio procede sotto stretto controllo medico e, sebbene la Casa Reale norvegese abbia confermato il buon esito del trapianto, Mette-Marit non è stata ancora dimessa definitivamente dall’Ospedale Universitario di Oslo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Haakon di Norvegia aggiorna sulle condizioni di Mette-Marit, il desiderio che commuove

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Haakon Magnus di Norvegia sulla salute della principessa Mette-Marit: «Sta peggiorando. Sono preoccupato, utilizza l'ossigeno quotidianamente»Haakon Magnus ha riferito che la salute della principessa Mette-Marit sta peggiorando, con un utilizzo quotidiano di ossigeno.

La Principessa Mette-Marit di Norvegia torna in pubblico: l'abbraccio del marito Haakon e il sorriso ritrovato dopo il trapiantoLa principessa ereditaria di Norvegia è apparsa di nuovo in pubblico, dopo settimane di silenzio e preoccupazione.

Temi più discussi: La Principessa Mette-Marit di Norvegia torna in pubblico: l'abbraccio del marito Haakon e il sorriso ritrovato dopo il trapianto; Mette-Marit di Norvegia festeggia la vittoria contro il Brasile ai Mondiali. La prima foto dopo il trapianto; Ecco la prima foto della principessa Mette-Marit dopo il trapianto di polmoni; La Principessa Mette-Marit di Norvegia torna in pubblico | l' abbraccio del marito Haakon e il sorriso ritrovato dopo il trapianto.

Haakon è a Miami per la Coppa del Mondo, aggiornamenti sulla salute di Mette-Marit e telefonata da Victoria reddit

Il principe William: Ben fatto Inghilterra! Performance top. Esulta l'erede di Re Carlo: Squadra speciale. La delusione del principe Haakon di NorvegiaPer tifare la nazionale norvegese è arrivato da Oslo il figlio di re Harald, ed erede al trono. Per i Tre leoni c'è David Beckham, nella King's Foundation del Re, con la moglie ... corriere.it

La Principessa Mette-Marit di Norvegia torna in pubblico: l'abbraccio del marito Haakon e il sorriso ritrovato dopo il trapiantoUn momento di gioia condivisa in occasione della vittoria della Nazionale di calcio, che testimonia la nuova fase di recupero della futura regina ... quotidiano.net