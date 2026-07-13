Haakon di Norvegia aggiorna sulle condizioni di Mette-Marit il desiderio che commuove

Da dilei.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mette-Marit di Norvegia sta continuando il percorso di recupero dopo aver subito un trapianto di polmone a giugno. La principessa ha avuto bisogno di un intervento chirurgico complesso e il suo stato di salute viene aggiornato periodicamente. La famiglia ha espresso desiderio di rispetto e privacy durante questa fase di recupero. Nessuna informazione dettagliata sulle sue condizioni attuali o sui trattamenti specifici è stata resa pubblica.

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Mette-Marit di Norvegia prosegue il percorso di recupero dopo il delicato trapianto di polmone a cui si è sottoposta lo scorso giugno. A fare il punto della situazione è stato il marito Haakon, che ha rassicurato sulle condizioni della moglie e raccontato quale sia il desiderio che accompagna ogni giorno la sua convalescenza: poter tornare a giocare con i bambini. L’intervento si è reso necessario a causa del peggioramento della fibrosi polmonare cronica, patologia diagnosticata alla Principessa nel 2018 e che negli ultimi mesi l’aveva costretta a ridurre sensibilmente gli impegni pubblici. Il decorso post-operatorio procede sotto stretto controllo medico e, sebbene la Casa Reale norvegese abbia confermato il buon esito del trapianto, Mette-Marit non è stata ancora dimessa definitivamente dall’Ospedale Universitario di Oslo. 🔗 Leggi su Dilei.it

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