Haakon Magnus ha riferito che la salute della principessa Mette-Marit sta peggiorando, con un utilizzo quotidiano di ossigeno. La principessa, affetta da fibrosi polmonare, è in attesa di un trapianto. Haakon ha espresso preoccupazione per le sue condizioni.

Il principe lo ha rivelato dopo la cerimonia di premiazione dell'Abel Prize, che si è tenuta a Oslo lo scorso 26 maggio e che ogni anno conferisce a un matematico un riconoscimento equiparabile per importanza al Nobel. «È gravemente malata», le parole del principe alla stampa norvegese. «Sono preoccupato per la sua salute», ha proseguito il futuro re, «Utilizza l'ossigeno quotidianamente e questo la aiuta un po'. Questi ultimi sei mesi sono andati abbastanza bene, credo. Ma ci sono diverse fasi. Quindi dobbiamo solo cercare di affrontare la situazione al meglio delle nostre possibilità». La principessa Mette-Marit è in lista d'attesa per un trapianto di polmone, anche se al momento non si sa ancora quando sarà possibile sottoporla all'intervento. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Haakon Magnus di Norvegia sulla salute della principessa Mette-Marit: «Sta peggiorando. Sono preoccupato, utilizza l'ossigeno quotidianamente»

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The Biggest Norwegian Royal Scandal Yet Mette Marit Under Fire

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