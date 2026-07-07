La principessa ereditaria di Norvegia è apparsa di nuovo in pubblico, dopo settimane di silenzio e preoccupazione. È stata fotografata mentre abbracciava il marito e mostrava un sorriso che non si vedeva da tempo. La sua presenza pubblica ha attirato l’attenzione dei media, segnando un ritorno dopo un periodo di assenza. Le immagini sono state scattate durante un evento ufficiale, senza ulteriori dettagli sul motivo del suo ritorno.

Milano, 7 luglio 2026 – Dopo settimane di silenzio e apprensione, la principessa ereditaria Mette-Marit di Norvegia è tornata a mostrarsi in pubblico emozionando il pubblico. La prima immagine diffusa dopo il trapianto di polmone la ritrae sorridente accanto al marito, il principe ereditario Haakon, regalando un messaggio di speranza a chi in questi mesi ha seguito con affetto il suo percorso e tranquillizzando i sudditi che non hanno mai smesso di preoccuparsi per lei. Il lungo percorso verso il trapianto. Negli ultimi mesi Mette-Marit aveva scelto di allontanarsi dalla vita pubblica per concentrarsi sulle cure. Dal 2018 convive con una fibrosi polmonare cronica, una malattia che non le ha mai impedito di rispettare i suoi impegni anche se nel tempo ha reso necessario il trapianto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La Principessa Mette-Marit di Norvegia torna in pubblico: l'abbraccio del marito Haakon e il sorriso ritrovato dopo il trapianto

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Princess Ingrid return home to be with her seriously ill mother

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