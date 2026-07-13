ha restituito la coppa sinner la notizia subito dopo il trionfo a wimbledon

Dopo aver vinto il suo secondo titolo consecutivo a Wimbledon, il numero uno del ranking ATP ha restituito la coppa sul prato del Centre Court. La vittoria conferma il suo successo nel torneo più prestigioso del circuito, segnando un nuovo record per il tennis italiano e mondiale. La finale si è conclusa con la sua vittoria, consolidando la sua posizione tra i migliori tennisti internazionali.

Jannik Sinner continua a riscrivere la storia del tennis italiano e mondiale. Sul prato del Centre Court, il numero uno del ranking Atp ha difeso il titolo conquistando per la seconda volta consecutiva Wimbledon, il torneo più prestigioso del circuito. Un trionfo che consolida il suo ruolo di riferimento assoluto della nuova era. La finale contro Alexander Zverev è stata intensa, combattuta e ricca di passaggi decisivi. Sinner si è imposto in quattro set, 6-7, 7-6, 6-3, 6-4, conquistando il primo Slam del 2026 e il quinto titolo Major della carriera, dopo i due Australian Open e gli US Open. La sfida con Zverev e la rimonta di Sinner. L’attesa attorno alla finale di Wimbledon era enorme. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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“Ha restituito la coppa”. Jannik Sinner, è successo dopo il trionfo a WimbledonDopo aver vinto Wimbledon, Jannik Sinner ha restituito la coppa al termine della cerimonia.

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