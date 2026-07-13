Dopo aver vinto a Wimbledon, Jannik Sinner ha restituito la coppa. Ha battuto in finale sul Centre Court Alexander Zverev, mantenendo il titolo londinese e ottenendo il suo primo Slam del 2026, quinto Major della carriera. Il tennista, attualmente numero uno del ranking ATP, ha rafforzato la sua posizione nel circuito internazionale. La finale si è svolta senza ulteriori dettagli sulla durata o sul punteggio.

Jannik Sinner conquista nuovamente Wimbledon e rafforza il suo primato nel tennis mondiale. Il numero uno del ranking Atp ha superato Alexander Zverev nella finale disputata sul Centre Court, difendendo il titolo londinese e centrando il primo Slam del 2026, il quinto Major della carriera. Il match si è concluso in quattro set, con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Per l’azzurro si tratta del secondo successo consecutivo sull’erba inglese, dopo i due Australian Open e gli US Open già inseriti nel suo palmarès. Jannik Sinner vince Wimbledon: la finale contro Alexander Zverev. La finale di Wimbledon si è giocata davanti a una Royal Box affollata da ospiti di rilievo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - “Ha restituito la coppa”: Jannik Sinner, la notizia subito dopo il trionfo a Wimbledon

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