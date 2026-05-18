Dopo cinquant’anni, il Foro Italico torna a vedere un italiano trionfare. Jannik Sinner ha battuto Casper Ruud e si è conquistato una vittoria significativa. Dopo il match, il tennista ha dichiarato che il suo successo non può durare a lungo e lo ha definito irrealistico. La vittoria ha riacceso l’attenzione sul tennis italiano e ha ricordato il passato con una citazione di Panatta. La partita e le parole di Sinner hanno attirato l’interesse di molti appassionati.

Da Panatta a Sinner, dopo 50 anni il Foro Italico parla di nuovo. italiano, con la vittoria di Jannik Sinner su Casper Ruud. Il tennista altoatesino ha conquistato sei Masters 1000 di fila, ma da atleta perfezionista qual è non si lascia travolgere dall’entusiasmo. Il numero uno del tennis mondiale, infatti, chiarisce che la condizione mostrata nelle ultime settimane non è sostenibile per tutta la stagione. Dopo un torneo dominato e un livello di continuità altissimo, il tennista azzurro invita alla prudenza. In conferenza stampa Sinner analizza il momento fisico e mentale. Spiega che il calendario del tennis è lungo e che mantenere sempre lo stesso standard richiede uno sforzo enorme. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, le sconcertanti parole dopo il trionfo: "Non può durare, irrealistico"

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Jannik Sinner Conferenza Stampa In Italiano Dopo La Vittoria Contro Medvedev

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