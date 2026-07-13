gusto a mille tra agriturismi social vini e gustosi gelati

Adesso le sue «principesse» sono a pascolare in alta Val Brembana. Con il latte d’alpeggio produrrà il Formai de Mut che darà prestigio a un tagliere di formaggi che a dire il vero senza la sua presenza non brilla per qualità (meglio lo stracchino del Valsorda, una sorta di Branzi dal gusto neutro). Con salumi altrettanto ordinari (i maiali vengono acquistati) l’antipasto è il biglietto da visita dell’agriturismo Previtali, il cui recente successo è dovuto soprattutto a una campagna social ben architettata da un’agenzia di consulenza. Protagonista dei video è Marco Previtali (foto, con la moglie), agricoltore-allevatore-casaro genuino e ruspante. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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