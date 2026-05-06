È nata una nuova iniziativa che mette in relazione le sfogliatelle e i vini campani, con l’obiettivo di valorizzare le tradizioni locali. Si tratta di una Carta dedicata, pensata per individuare i migliori abbinamenti tra le diverse varianti di sfogliatella, come quella rustica con ragù, e i vini della regione. L’obiettivo è promuovere la cultura enogastronomica campana attraverso queste combinazioni.

? Cosa scoprirai Quali vini campani esaltano meglio la sfogliatella rustica con ragù?. Come può un abbinamento tra pasticceria e vino salvare la tradizione?. Perché la produzione industriale minaccia la ricetta originale di Pasquale Pintauro?. Chi sono i protagonisti dietro la nuova Carta delle Sfogliatelle?.? In Breve Vincenzo Ferrieri e Giuseppe Tizzano promuovono l'unione tra pasticceria e viticoltura campana.. Origini del dolce risalgono al XVII secolo presso il Convento di Santa Rosa.. Pasquale Pintauro portò la produzione a Napoli in via Toledo durante l'Ottocento.. Abbinamenti proposti includono Lacryma Christi Vesuvio e Aglianico del Sannio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sfogliatella e vini campani: nasce la Carta per difendere il gusto

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