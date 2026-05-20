Cori Civitas Vini | due giorni di visite guidate degustazioni e masterclass del gusto

La seconda edizione di Cori Civitas Vini – Viaggi del Gusto si svolge in due giorni, offrendo visite guidate, degustazioni e masterclass dedicate al mondo del vino e del cibo. La manifestazione, organizzata dal Comune di Cori con il supporto della Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio, mira a valorizzare la biodiversità agricola, enogastronomica e culturale del territorio. Durante l’evento, vengono proposte attività per i visitatori che vogliono scoprire le caratteristiche delle produzioni locali e approfondire le tecniche di degustazione.

Seconda edizione per la manifestazione che promuove la biodiversità agricola, enogastronomica e culturale: Cori Civitas Vini – Viaggi del Gusto, promossa e organizzata dal Comune di Cori con il patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale della Regione Lazio.Sabato 23 e domenica 24 maggio. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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