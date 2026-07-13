Adesso le sue «principesse» sono a pascolare in alta Val Brembana. Con il latte d’alpeggio produrrà il Formai de Mut che darà prestigio a un tagliere di formaggi che a dire il vero senza la sua presenza non brilla per qualità (meglio lo stracchino del Valsorda, una sorta di Branzi dal gusto neutro). Con salumi altrettanto ordinari (i maiali vengono acquistati) l’antipasto è il biglietto da visita dell’agriturismo Previtali, il cui recente successo è dovuto soprattutto a una campagna social ben architettata da un’agenzia di consulenza. Protagonista dei video è Marco Previtali (foto, con la moglie), agricoltore-allevatore-casaro genuino e ruspante. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Gusto a mille: l'agriturismo delle «principesse» a Sant'Omobono, il vino di Cenate Sotto, il gelato di Ponteranica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Baci® Gelato, il nuovo universo di gusto firmato FroneriIl 6 maggio, un'azienda ha annunciato il lancio di Baci Gelato, un nuovo prodotto nel settore dei gelati, firmato dal marchio Froneri.

Bontà del Gelato: il gusto della Contessa per i ragazzi di AnffasUna nuova proposta di gelato sta facendo parlare di sé tra i giovani e le famiglie della zona, grazie a un gusto ispirato a una figura storica nota...

Gusto a Mille: il ristorante di Sant'Omobono, lo stracchino di Dossena, il vino di GrumelloEd eccoci a raccontarvi del cambio di gestione della storica insegna (l’apertura data 1910) del Posta a Sant’Omobono. Uscite di scena le sorelle Frosio, da poco più di un paio di mesi la gestione è ... bergamo.corriere.it

Gusto a Mille: chiude il ristorante Posta di Sant'Omobono, il Valcalepio di Carobbio, il grana di MisanoI raggiunti limiti non sono quelli anagrafici ma quelli, per usare un termine tanto in uso attualmente, della sostenibilità di un lavoro che richiede presenza e impegno. Le sorelle Frosio (in foto da ... bergamo.corriere.it