Bontà del Gelato | il gusto della Contessa per i ragazzi di Anffas

Una nuova proposta di gelato sta facendo parlare di sé tra i giovani e le famiglie della zona, grazie a un gusto ispirato a una figura storica nota per il suo ruolo e il suo stile. La ricetta, segreta, sarà svelata in un evento dedicato, dove si conosceranno i dettagli di questa creazione. La presentazione ufficiale sarà affidata a un rappresentante di un’associazione locale che si occupa di supportare i giovani con disabilità.

? Cosa scoprirai Cosa nasconde il nuovo gusto ispirato alla Contessa di Castiglione?. Chi presenterà ufficialmente la ricetta segreta della Stella Marina?. Come cambierà la via Sforza durante questo pomeriggio di festa?. Quali progetti finanzierà concretamente il ricavato della vendita dei gelati?.? In Breve Evento giovedì 7 maggio ore 15.30 presso la gelateria Stella Marina in via Sforza.. Michael Ranucci presenta il gusto Contessa ispirato alla storia locale di La Spezia.. Dario Vergassola, Simi, Linda Marchetti e i ragazzi dello Special Festival animano l'evento.. Ricavato vendite e offerte finanzierà i percorsi di autonomia dei giovani di Anffas.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bontà del Gelato: il gusto della Contessa per i ragazzi di Anffas Notizie correlate Cremona, Il BonTà & Gusto Divino celebra la tradizione della cucina italianaCremona, 17 febbraio 2026 - E' un viaggio sensoriale tra materie prime d'eccellenza e segreti artigiani, un che celebra l'enogastronomia italiana e... Gelato Day 2026: il 24 marzo si celebra in tutta Europa, ma a Milano si festeggia ad aprile con la Gelato Week e il gusto “Melody”Oggi è il 24 marzo, data speciale di un appuntamento atteso in tutta Europa, dedicato a uno dei prodotti più amati della tradizione gastronomica. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: La Bontà del Gelato sostiene ANFFAS e la partecipazione agli Special Olympics; Amando presenta le novità Mini Stecco Caffè e la Vaschetta Vaniglia e Mango; Una giornata in cascina tra vigneti e musica. Un gelato per Anffas alla Stella Marina, un nuovo gusto dedicato alla Contessa di CastiglioneUn gelato per Anffas alla Stella Marina, un nuovo gusto dedicato alla Contessa di Castiglione ... msn.com “LA BONTÀ DEL GELATO” SOSTIENE ANFFAS E LA PARTECIPAZIONE AGLI SPECIAL OLYMPICS Giochi e musica, oltre alla degustazione di un gusto speciale dedicato alla Contessa di Castiglione. Ospite Dario Vergassola. - facebook.com facebook #Cronaca Andreia Carneira a Positano, la bellezza della piramide e la bonta’ del gelato al limone della Buca di Bacco x.com