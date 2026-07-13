L'Unesco afferma che proteggere il patrimonio culturale equivale a difendere l’identità dei popoli, in particolare in zone di conflitto. Moschee, mausolei e biblioteche sono stati colpiti intenzionalmente, non come danni collaterali, per cancellare le radici delle comunità locali. La distruzione di questi siti viene vista come un attacco diretto alla memoria storica e culturale di intere popolazioni.

Davide Dionisi - Città del Vaticano Moschee, mausolei, biblioteche: non solo danni collaterali, ma bersagli deliberati, colpiti per cancellare l’identità di intere comunità. Colpire il patrimonio culturale significa prendere di mira l’anima di un popolo. Per questo il patrimonio culturale è sempre più spesso vittima diretta dei conflitti armati. E questa è una sfida che l’Unesco affronta ogni giorno, tra tutela giuridica e ricostruzione sul terreno. «Abbiamo costruito il quadro normativo più solido al mondo in materia di cultura e patrimonio, composto da sei convenzioni culturali, ciascuna dedicata a una specifica dimensione della tutela del patrimonio, materiale o immateriale. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Guerre, Unesco: "Proteggere la cultura significa difendere l'identità dei popoli"

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