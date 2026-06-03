Brindisi tra storia memoria e bellezza | un incontro per difendere la cultura dalle guerre

Un evento ha riunito cittadini e esperti per discutere della tutela del patrimonio artistico e culturale in relazione ai conflitti armati. L'incontro ha sottolineato l'importanza di preservare le radici storiche di una comunità come modo per difendere l’identità collettiva. Sono stati affrontati temi legati alla conservazione di monumenti e opere d’arte, evidenziando la necessità di interventi concreti per proteggere il patrimonio dai danni causati dalle guerre.

Esplorare il legame profondo che unisce una comunità alle sue radici millenarie, accendendo i riflettori su un tema di drammatica attualità: la tutela del patrimonio artistico come baluardo dell'identità collettiva contro le devastazioni dei conflitti armati. È questo il cuore di “Brindisi: tra. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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“Brindisi tra storia, memoria e bellezza”: il legame tra comunità e radici millenarieGiovedì 4 giugno alle 18, presso l’auditorium del museo archeologico regionale, si terrà l’evento “Brindisi: tra storia, memoria e bellezza”.

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Brindisi tra storia, memoria e bellezza: un incontro per difendere la cultura dalle guerreEsplorare il legame profondo che unisce una comunità alle sue radici millenarie, accendendo i riflettori su un tema di drammatica attualità: la tutela del patrimonio artistico come baluardo dell'ident ... brindisireport.it

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