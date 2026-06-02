Festa della Repubblica Crosetto | Difendere la democrazia significa proteggere il futuro

Il Ministro della Difesa ha affermato che difendere la democrazia significa proteggere il futuro. In occasione dell’80° anniversario del 2 giugno, ha sottolineato il valore della Costituzione e il ruolo delle Forze Armate. Ha anche evidenziato le nuove sfide per la sicurezza democratica del Paese.

Nel messaggio per l’80° anniversario del 2 giugno, il Ministro della Difesa richiama il valore della Costituzione, il ruolo delle Forze Armate e le nuove sfide per la sicurezza democratica del Paese.. 2 giugno 2026 Oggi è il due giugno. Non è un giorno qualsiasi: celebriamo la Festa della Repubblica, il giorno in cui gli italiani, con una scelta libera e coraggiosa, decisero di affidare il futuro del Paese alla libertà, alla democrazia, alla partecipazione, ai diritti fondamentali, al rispetto della dignità della persona e all’equilibrio tra i poteri dello Stato. Principi che, da ottant’anni a questa parte, hanno trovato e trovano fondamento e tutela nella nostra Costituzione e nella nostra Repubblica. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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