Guerra l’Iran colpisce Trump | è successo poco fa botta tremenda
L'Iran ha lanciato un attacco contro una base militare statunitense nel Golfo, causando danni e feriti. Poco dopo, gli Stati Uniti hanno risposto con raid su obiettivi militari iraniani. Sono stati attivati allarmi antiaerei e si sono verificati contrattacchi nella regione. Non ci sono ancora dettagli ufficiali su vittime o danni precisi. La situazione resta di massima allerta, con tensioni in aumento tra i due paesi.
La guerra tra Stati Uniti e Iran entra in una nuova fase di massima tensione dopo una notte di raid, allarmi antiaerei e contrattacchi nel Golfo. Washington riferisce di avere colpito decine di obiettivi militari iraniani nell’area dello Stretto di Hormuz, mentre Teheran rivendica operazioni contro strutture americane in Giordania, Bahrein e Kuwait. Al centro della vicenda resta il controllo di uno dei corridoi marittimi più sensibili per il commercio energetico mondiale. Raid Usa e risposta iraniana nella notte. La nuova offensiva statunitense è stata annunciata poco dopo la mezzanotte. Secondo quanto comunicato dal Comando Centrale degli Stati Uniti, l’operazione è stata avviata con l’obiettivo dichiarato di limitare la capacità iraniana di minacciare navi civili e commerciali in transito nello Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Tvzap.it
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