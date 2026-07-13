Guerra l’Iran colpisce Trump | è successo poco fa botta tremenda

Notizia in breve

L'Iran ha lanciato un attacco contro una base militare statunitense nel Golfo, causando danni e feriti. Poco dopo, gli Stati Uniti hanno risposto con raid su obiettivi militari iraniani. Sono stati attivati allarmi antiaerei e si sono verificati contrattacchi nella regione. Non ci sono ancora dettagli ufficiali su vittime o danni precisi. La situazione resta di massima allerta, con tensioni in aumento tra i due paesi.