Gli Stati Uniti hanno deciso di prendere tempo sulla riapertura dell’accordo nucleare con l’Iran. Nel frattempo, un missile lanciato dall’Iran ha colpito una base in Kuwait, causando cinque feriti. La situazione militare rimane tesa, con poche novità dopo le ultime ore di incontri diplomatici. Non si registrano aggiornamenti su eventuali risposte o escalation. La regione continua a essere sotto osservazione per ulteriori sviluppi.

La guerra sembra essersi fermata, ma la pace non è ancora arrivata. Dopo due ore di riunione nella Situation Room della Casa Bianca, Donald Trump non ha sciolto le riserve sull’intesa con l’Iran che dovrebbe mettere fine al conflitto, riaprire lo Stretto di Hormuz e chiudere il capitolo del programma nucleare di Teheran. Da Washington filtra ottimismo, ma restano nodi aperti, a partire dallo sblocco dei fondi iraniani. Nel frattempo continuano gli scambi di accuse, le operazioni militari e le tensioni lungo tutto il Medio Oriente. Gli Stati Uniti insistono sul fatto che l’Iran non potrà mai dotarsi dell’arma atomica, mentre da Teheran i settori più radicali lavorano per sabotare l’intesa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra in Iran, Trump prende tempo sull’accordo. Missile Iran colpisce base Kuwait: 5 feriti

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