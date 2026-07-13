Guerra l’Iran colpisce Trump e gli Usa | botta tremenda

Durante la notte, nel Golfo, si sono registrate sirene, esplosioni e messaggi d’emergenza. Le autorità hanno invitato la popolazione alla prudenza, mentre l’allarme è rimasto elevato. Sono stati segnalati attacchi contro obiettivi statunitensi e iraniani, con conseguente risposta militare. La situazione rimane tesa e si teme un’escalation del conflitto nella regione.

Una notte scandita da sirene, esplosioni e messaggi d’emergenza. Nel Golfo l’allarme è tornato altissimo e, mentre le autorità invitano la popolazione alla prudenza, il timore è che la crisi possa allargarsi ancora. Al centro di tutto c’è un tratto di mare cruciale per il mondo intero. La tensione tra Stati Uniti e Iran è precipitata di nuovo nelle ore notturne, con una serie di raid e contrattacchi che hanno coinvolto l’area dello Stretto di Hormuz e diversi Paesi della regione. Le informazioni arrivano dalle autorità e dai comandi militari delle parti coinvolte, in un quadro ancora estremamente confuso. Washington ha confermato una nuova e vasta offensiva contro obiettivi militari iraniani. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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