Nella notte si sono verificati nuovi bombardamenti tra Iran e aree vicine al Golfo. L’attacco è stato comunicato tramite social sia dal Centcom statunitense che dall’ex presidente Donald Trump. Trump ha dichiarato che le operazioni sono una rappresaglia per gli eventi nello stretto di Hormuz. Da parte di Teheran, è arrivata una dichiarazione in cui si afferma che lo stretto riaprirà solo alle proprie condizioni.

Nuova notte di bombardamenti incrociati in Iran e nell’area del Golfo. L’attacco è stato annunciato sui social tanto dal Centcom, il comando centrale unificato delle forze militari Usa, quanto da Donald Trump. «Questa è la rappresaglia per il bombardamento di ieri delle navi da parte dell’Iran. Se dovesse ripetersi, la situazione peggiorerà di molto», ha scritto su Trutn nella notta italiana il presidente Usa, postando le foto dei bombardamenti in corso. Trump: «Questa è la rappresaglia per Hormuz». Su X il Centcom ha spiegato che gli attacchi erano finalizzati a «degradare ulteriormente la loro capacità di minacciare la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Nuovi raid Usa in Iran. Trump: «Rappresaglia per Hormuz». Teheran: «Lo Stretto riapre solo alle nostre condizioni»

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