Guerra Iran | nuovi raid Usa vicino a Hormuz Teheran attacca basi americane nel Golfo

Nella notte, gli Stati Uniti hanno condotto nuovi raid vicino allo Stretto di Hormuz, secondo fonti militari. In risposta, le forze iraniane hanno lanciato attacchi contro basi americane nel Golfo, causando danni e vittime. La regione rimane sotto pressione, con scontri tra le due parti che coinvolgono anche diversi paesi del Golfo. La situazione rimane tesa e in evoluzione.

La guerra tra Stati Uniti e Iran torna a intensificarsi con una nuova notte di bombardamenti e contrattacchi che coinvolgono anche diversi Paesi del Golfo. Washington ha lanciato una nuova ondata di raid contro obiettivi militari iraniani nell’area dello Stretto di Hormuz, mentre Teheran rivendica attacchi contro installazioni americane in Giordania, Bahrein e Kuwait. Cresce la tensione anche sul fronte marittimo, dove continua il confronto per il controllo di uno dei passaggi strategici più importanti del commercio mondiale. Di seguito tutti gli aggiornamenti in tempo reale. 06:22 – Droni sulla regione di Mosca, tre morti Le autorità russe riferiscono che un attacco con droni ha provocato tre vittime e cinque feriti nella regione di Mosca. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Guerra Israele-Iran, raid su Teheran e attacchi nel Golfo Persico – 1mattina News 02/03/2026

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