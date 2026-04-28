De Luca attacca gli avversari e avverte gli elettori | Se sbagliate a scegliere Salerno è perduta

Il sindaco di una grande città del sud Italia ha rivolto dure critiche ai suoi avversari durante un comizio, definendoli “inermi” e “inconcludenti” e sostenendo che non siano in grado di offrire un’alternativa valida alla sua amministrazione. Ha inoltre lanciato un appello agli elettori, avvertendo che un errore nella scelta potrebbe compromettere il futuro della città. Le sue parole sono state pronunciate in un discorso senza mezzi termini, caratterizzato da toni decisi e diretti.

Parte con toni netti e senza filtri, nello stile che da anni contraddistingue Vincenzo De Luca: gli avversari vengono descritti come “inermi” e “inconcludenti”, incapaci – secondo lui – di proporre un’alternativa credibile alla guida della città. Nel pieno della campagna per le amministrative.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate De Luca attacca sulla crisi del centrodestra ma Scurria avverte: "Io non mollo, vado avanti"Dalla riforma elettorale che prova a rimettere in moto il centrodestra dopo la bocciatura referendaria, fino alle scintille tutte siciliane – e... A Salerno la vera partita non è vincere: è decidere se costruire un dopo-De LucaA tre mesi dalle comunali, Vincenzo De Luca torna candidato sindaco nella sua città mentre la sfida elettorale si intreccia con il nodo della... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Realpolitik: La versione di Vincenzo De Luca Video; Conti pubblici, De Luca attacca: Maggioranza nel caos; Decreto Sicurezza, Piero De Luca attacca il Governo: Norma sugli avvocati manifestamente incostituzionale; Decreto Sicurezza, Piero De Luca attacca il Governo: Norma sugli avvocati manifestamente incostituzionale. Ha un pignoramento di 300mila euro, De Luca lo mette a capo della riscossione tributi: è polemica a Taormina. Le opposizioni: Cicala si dimettaPolemiche a Taormina per la nomina di Cicala, che ha debiti col fisco, a capo della nuova partecipata per la riscossione tributi ... ilfattoquotidiano.it Messina, De Luca sul pignoramento a Cicala: complimenti a tutti gli sciacalli e ai garantisti a convenienzaCateno De Luca non usa mezzi termini e denuncia quella che definisce una campagna di delegittimazione costruita ad arte contro Roberto Cicala, già assessore del comune di Messina, sul maxi pignorament ... strettoweb.com Il tattico Luca Diddi, allenatore Uefa A e match analyst, è intervenuto nel corso di 'PassioNapoli' su Radio Tutto Napoli: “Højlund non va “snaturato”. Non può essere trasformato in un Lukaku, perché ha caratteristiche diverse. È un attaccante che attacca lo spa - facebook.com facebook De Luca senza freni: attacco durissimo a #Trump x.com