Guardiola nuovo ct dell' Italia? Per Wikipedia ha già firmato

Secondo quanto riportato da Brescia Oggi, Wikipedia indica che Guardiola diventerà il nuovo commissario tecnico dell’Italia e che l’annuncio ufficiale è previsto per il 15 luglio. La conferenza stampa sarà tenuta dal presidente della federazione calcistica e dal direttore tecnico. Non sono stati forniti dettagli ufficiali o conferme da parte delle istituzioni coinvolte.

Guardiola sarà il nuovo commissario tecnico dell'Italia? Come riportato da Brescia Oggi, Wikipedia ha anticipato tutto svelando che l'annuncio arriverà nel corso di una conferenza stampa del 15 luglio, per bocca del presidente della Figc Giovanni Malagò e del suo direttore tecnico Paolo Maldini. Ci sarà ancora da attendere per capire quanto sarà attendibile la notizia, intanto i tifosi azzurri sognano l'ex allenatore del Manchester City a Covericano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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