guardia di finanza scopre imbarcazioni da diporto sconosciute al fisco nel porto di scarlino

Notizia in breve

La Guardia di Finanza ha sequestrato alcune imbarcazioni da diporto non registrate al fisco nel porto di Scarlino. L’operazione è avvenuta durante controlli di vigilanza economico-finanziaria in mare. Le imbarcazioni sono state trovate senza documentazione fiscale e sono state messe sotto sequestro. L’attività rientra in una serie di controlli mirati a verificare la regolarità delle imbarcazioni da diporto in zona. Nessuna persona è stata arrestata o denunciata durante l’operazione.