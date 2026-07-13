Guardia di Finanza scopre imbarcazioni da diporto sconosciute al fisco nel porto di Scarlino
La Guardia di Finanza ha sequestrato alcune imbarcazioni da diporto non registrate al fisco nel porto di Scarlino. L’operazione è avvenuta durante controlli di vigilanza economico-finanziaria in mare. Le imbarcazioni sono state trovate senza documentazione fiscale e sono state messe sotto sequestro. L’attività rientra in una serie di controlli mirati a verificare la regolarità delle imbarcazioni da diporto in zona. Nessuna persona è stata arrestata o denunciata durante l’operazione.
SCARLINO – Nell’ambito di dedicata attivita? di vigilanza economico-finanziaria condotta in mare, i finanzieri della Sezione Operativa Navale della Guardia di finanza di Porto Santo Stefano hanno individuato nel porto di Scarlino due imbarcazioni da diporto battenti bandiera polacca, di proprieta? di persone fisiche residenti in Italia, del valore complessivo di 75mila euro. Gli approfondimenti condotti per le finalita? di monitoraggio fiscale hanno consentito alle Fiamme Gialle di riscontrare le omesse compilazioni del Quadro Rw delle dichiarazioni dei redditi presentate da detti proprietari nel quinquennio 2021 – 2025. Le sanzioni connesse... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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