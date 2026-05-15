Operazione Red Jack | Guardia di Finanza scopre 100 imbarcazioni estere non dichiarate

Durante un'operazione della Guardia di Finanza denominata Red Jack, sono state individuate circa cento imbarcazioni estere non registrate. I controlli sono stati effettuati nel settore della nautica da diporto e hanno portato alla scoperta di yacht con bandiere straniere. Alcune di queste imbarcazioni sono risultate essere di proprietà di residenti italiani. L’indagine ha coinvolto verifiche sui documenti di imbarcazioni che navigavano in acque nazionali, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno delle imbarcazioni non dichiarate.

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