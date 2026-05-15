Operazione Red Jack | Guardia di Finanza scopre 100 imbarcazioni estere non dichiarate
Durante un'operazione della Guardia di Finanza denominata Red Jack, sono state individuate circa cento imbarcazioni estere non registrate. I controlli sono stati effettuati nel settore della nautica da diporto e hanno portato alla scoperta di yacht con bandiere straniere. Alcune di queste imbarcazioni sono risultate essere di proprietà di residenti italiani. L’indagine ha coinvolto verifiche sui documenti di imbarcazioni che navigavano in acque nazionali, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno delle imbarcazioni non dichiarate.
Grazie all’operazione denominata “Red Jack”, orchestrata dalReparto Operativo Aeronavale dellaGuardia di Finanzadi Cagliari, una rilevante indagine nel settore della nautica da diporto si è conclusa di recente conesiti di grande importanza. L’intervento è stato riconosciuto comeuna delle più significative operazioni di polizia economico-finanziariadegli ultimi anni per quanto riguarda icontrolli sulle imbarcazioni da diportoe la verifica delrispetto degli obblighi fiscalida parte dei contribuenti italiani. L’attività investigativa ha portato all’identificazione di cento imbarcazioni, appartenenti a residenti italiani ma registrate sotto bandiere estere, chenon risultavano correttamente dichiarate al fisco nazionale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
CEO pretend to be poor test wife,find her loving care for child.He bring her home,lavish with love.
Sullo stesso argomento
Operazione “Red Jack”: scoperte 100 barche estere non dichiarate al fisco italiano per 45 milioniABBONATI A DAYITALIANEWS La Guardia di Finanza di Cagliari ha portato alla luce una vasta rete di imbarcazioni riconducibili a cittadini residenti in...
Sardegna, maxi-operazione della Guardia di Finanza: scoperte 100 imbarcazioni per oltre 48 milioni di euroCento imbarcazioni sconosciute al fisco per un valore superiore ai 48 milioni di euro.
Maxi operazione della Guardia di Finanza in Sardegna: scovate 100 barche che, sebbene riconducibili a residenti in Italia, operavano in acque nazionali con bandiere estere e non erano dichiarate al fisco italiano. Oltre 48 milioni di euro il valore complessiv facebook
Se il SGC consentisse a più squadre di altri paesi di essere assegnate al SGC, quali parti dell'esercito britannico pensi funzionerebbero meglio, il reggimento paracadutisti, i reggimenti della Guardia (Scozzesi, Gallesi, Irlandesi, Grenadier e Coldstream), i Roy reddit
Operazione Red Jack della Gdf: i maxi controlli nei porti della Sardegna - VIDEOCagliari Il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari ha portato a termine l’operazione Red Jack, una delle più imponenti attività di polizia economico-finanziaria condotte n ... lanuovasardegna.it
Sardegna, maxi-operazione della Guardia di Finanza: scoperte 100 imbarcazioni per oltre 48 milioni di euroA finire nel mirino delle Fiamme Gialle è il sistema flagging out , ovvero chi registra la propria imbarcazione all’estero per aggirare i controlli fiscali ... ilsole24ore.com