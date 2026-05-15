La Guardia di Finanza scopre 100 barche non dichiarate al fisco

La Guardia di Finanza ha scoperto 100 imbarcazioni non dichiarate al fisco durante un’operazione nel settore nautico. L’intervento, condotto dal reparto aeronavale, ha portato al sequestro di 48 di queste barche, mentre le altre risultano ancora sotto controllo. L’attività ha coinvolto diverse zone costiere e ha portato a verifiche approfondite su documenti e posizioni fiscali di vari proprietari. Nessuna informazione è stata fornita sui soggetti coinvolti e sui dettagli delle procedure in corso.

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