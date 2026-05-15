La Guardia di Finanza scopre 100 barche non dichiarate al fisco
La Guardia di Finanza ha scoperto 100 imbarcazioni non dichiarate al fisco durante un’operazione nel settore nautico. L’intervento, condotto dal reparto aeronavale, ha portato al sequestro di 48 di queste barche, mentre le altre risultano ancora sotto controllo. L’attività ha coinvolto diverse zone costiere e ha portato a verifiche approfondite su documenti e posizioni fiscali di vari proprietari. Nessuna informazione è stata fornita sui soggetti coinvolti e sui dettagli delle procedure in corso.
La bandiera della barca era straniera ma il proprietario italiano. È quello che ha scoperto il reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari, individuando sull'isola beni fantasma per 48 milioni di euro. Le fiamme gialle hanno messo nel mirino quello che nell'ambiente si chiama il flagging out, una strategia che serve per aggirare il fisco italiano attraverso l'immatricolazione in registri esteri di navi e grossi yacht. Il possesso di questi beni, deve essere dichiarato al fisco, anche se immatricolati oltre frontiera, nell'apposito quadro rw della dichiarazione dei redditi, chi non lo fa incorre in sanzioni pesanti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Ricercato per droga fermato in aeroporto con documento contraffatto | Border Control Roma Fiumicino
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