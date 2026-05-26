Nel Gruppo FS, il 50% dei dirigenti nominati quest’anno sono donne. L’amministratore delegato ha dichiarato che si tratta di una scelta sia manageriale che culturale. L’azienda ha ottenuto a novembre scorso una certificazione che attesta il suo impegno per la parità di genere. La nomina di un’alta percentuale di donne ai vertici riflette le politiche interne adottate per promuovere l’equilibrio di genere.

Roma – Da un’azienda che ha fatto della parità di genere un punto di forza, nei fatti e non solo nelle parole, tanto da ottenere a novembre scorso la relativa Certificazione, una notizia del genere ce la si può aspettare. Ma fa comunque un certo effetto, in un mondo che ancora troppo spesso ritiene la presenza di donne ai vertici delle aziende “una moda”. Donne dirigenti: i numeri. Stiamo parlando del Gruppo FS, nel quale metà delle nomine dirigenziali effettuate quest’anno ha riguardato donne. Un dato in forte crescita rispetto al 26% registrato a gennaio del 2025 e che già era salito al 42% nella sessione successiva, a testimonianza di un percorso concreto e coerente, fondato su valorizzazione delle competenze e attenzione alla qualità della leadership. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nel Gruppo FS metà dei dirigenti nominato quest’anno è donna. L’Ad: “È una scelta manageriale e culturale”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

FS Engineering leader in Italia: la società del Gruppo FS punta su digitale e sostenibilitàFS Engineering, società di ingegneria appartenente al Gruppo FS, si conferma come la più grande in Italia nel settore, secondo STEMA, la principale...

Il Gruppo FS torna all’utile: record di ricavi e investimenti. L’AD Donnaruma: “Il 2025 segna un passaggio significativo nel nostro percorso di crescita”Il Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane ha approvato la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2025.

Temi più discussi: Ferrovie: 17 e 18/5 sciopero nazionale del Gruppo Fs, Trenord e Italo; Firenze, dal 25 maggio chiude al traffico il cavalcaferrovia di Ponte al Pino; Ponte al Pino, ci siamo: stop alle auto fino all'inizio delle scuole; Trasporti a rischio lunedì 18 per sciopero generale Usb di 24 ore.

Soltanto il 41,9% degli italiani usa correttamente il cellulare alla guida con assistente vocale o bluetooth. È uno dei dati emersi dalla quinta edizione della Ricerca sugli stili di guida commissionata da Anas, società del Gruppo FS e condotta da GR ... x.com

Donnarumma, 'Metà delle nuove nomine dirigenziali in Ferrovie è al femminile'Metà delle nomine dirigenziali effettuate quest'anno dal Gruppo Fs ha riguardato donne, un dato in forte crescita rispetto al 26% registrato a gennaio del 2025 e che già era salito al 42% nella sessi ... ilrestodelcarlino.it

Gruppo FS: Donnarumma, metà delle nuove nomine dirigenziali è al femminile(FERPRESS) – Roma, 26 MAG – Metà delle nomine dirigenziali effettuate quest’anno dal Gruppo FS ha riguardato donne, un dato in forte crescita rispetto al 26% registrato a gennaio del 2025 e che già er ... ferpress.it