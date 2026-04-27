FS Engineering leader in Italia | la società del Gruppo FS punta su digitale e sostenibilità

FS Engineering, società di ingegneria appartenente al Gruppo FS, si conferma come la più grande in Italia nel settore, secondo STEMA, la principale community di ingegneri. La società si focalizza su progetti legati al digitale e alla sostenibilità, mantenendo una posizione di rilievo sia a livello nazionale che internazionale. La sua leadership si basa sui risultati più recenti e sui riconoscimenti nel settore dell’ingegneria.

FS Engineering, società di ingegneria del Gruppo FS, si conferma – secondo STEMA, la più grande community di ingegneri – come la prima realtà italiana nel settore e tra le principali a livello europeo e internazionale. Un posizionamento che rafforza il ruolo della società come hub tecnologico e progettuale per lo sviluppo di infrastrutture complesse e sostenibili, in un contesto globale segnato dalla crescente complessità delle opere e dalla spinta verso la transizione ecologica. Digitale e ingegneria: il modello integrato. Il punto di forza di FS Engineering è l’integrazione tra competenze ingegneristiche avanzate e tecnologie digitali. L’adozione di piattaforme BIM multidimensionali – 4D, 5D, 6D, 7D e 8D – consente una gestione evoluta dell’intero ciclo di vita delle infrastrutture, dalla progettazione alla manutenzione.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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