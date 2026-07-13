Gruppo Fs | Gianpiero Strisciuglio nominato amministratore delegato

Il Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane ha nominato Gianpiero Strisciuglio come amministratore delegato e direttore generale. La riunione si è svolta sotto la presidenza di Tommaso Tanzilli. La nomina è stata ufficializzata durante l'incontro odierno.

Il Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane, riunitosi oggi sotto la presidenza di Tommaso Tanzilli, ha nominato Gianpiero Strisciuglio Amministratore Delegato, attribuendogli anche la carica di Direttore Generale. Al nuovo Amministratore Delegato e Direttore Generale sono conferiti deleghe e poteri in continuità con quelli del precedente management. Al Presidente sono confermate le deleghe di controllo interno e rappresentanza istituzionale. Il nuovo CdA, riunitosi per la prima volta dopo la nomina da parte dell’Assemblea degli azionisti di oggi, è composto anche da Pietro Bracco, Franco Fenoglio, Silvia Marzot, Loredana Ricciotti e Daniela Rota. 🔗 Leggi su Tpi.it

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