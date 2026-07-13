L’assemblea degli azionisti di Ferrovie dello Stato ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione per il triennio 2026-2028. Tra le decisioni, è stato confermato Tommaso Tanzilli come presidente. Il consiglio di amministrazione ha inoltre incaricato il nuovo cda di scegliere un amministratore delegato. È stato indicato il nome di Gianpiero Strisciuglio come possibile nuovo amministratore delegato del Gruppo.

L’assemblea degli azionisti di Ferrovie dello Stato Italiane ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione per il triennio 2026-2028, confermando Tommaso Tanzilli alla presidenza e invitando il nuovo cda a designare Gianpiero Strisciuglio come amministratore delegato del Gruppo. Una scelta che premia uno dei manager cresciuti interamente all’interno dell’universo FS, dove lavora da oltre vent’anni e ha ricoperto alcuni degli incarichi più strategici dell’intero sistema ferroviario nazionale. Nato a Bari il 31 luglio 1975, Strisciuglio è ingegnere dei trasporti, laureato con lode al Politecnico di Bari, con un Master universitario di II livello conseguito all’Università Parthenope di Napoli. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Chi è Gianpiero Strisciuglio, il manager delle Ferrovie scelto per guidare il Gruppo FS

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