fs strisciuglio nominato nuovo amministratore delegato

Il consiglio di amministrazione di una società è stato completamente azzerato. È stato nominato un nuovo amministratore delegato, che guiderà il gruppo nel triennio 2026-2028. La ripartenza del consiglio si è verificata a 13 giorni dal cambio di gestione. La nomina è stata approvata dal nuovo consiglio, che ha anche stabilito la composizione del board per il prossimo periodo.

Consiglio di amministrazione azzerato e ripartenza con un board per il triennio 2026-2028 che sarà guidato da Gianpiero Strisciuglio. A 13 giorni dalle dimissioni di Stefano Donnarumma, il gruppo Fs riparte: è la decisione dell’assemblea degli azionisti di Ferrovie dello Stato Italiane (il Mef è azionista unico) che ha confermato Tommaso Tanzilli presidente e ha invitato il nuovo cda a nominare l’attuale ad di Trenitalia a capo del gruppo. La nomina è arrivato subito dopo durante la prima riunione del Cda. Il nuovo consiglio di amministrazione è composto oltre che da Tanzilli e Strisciuglio, da Pietro Bracco, Franco Fenoglio e Loredana Ricciotti (già componenti del consiglio uscente). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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