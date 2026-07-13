Grottaglie entra nel Guinness dei primati dell’artigianato | inaugurato il Pumo in ceramica più grande del mondo

Da tarantinitime.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 11 luglio, nel Quartiere delle Ceramiche di Grottaglie, è stato inaugurato il pumo in ceramica più grande al mondo. L’opera, realizzata dal maestro ceramista Giuseppe Rosa, ha ottenuto un record mondiale e ora fa parte del Guinness dei primati dell’artigianato. L’evento ha coinvolto presenti e appassionati, e il pumo è stato esposto nella zona dedicata alla tradizione ceramica locale.

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Tarantini Time Quotidiano È stato inaugurato nella serata di sabato 11 luglio, nel Quartiere delle Ceramiche di Grottaglie, il Pumo in ceramica più grande del mondo, realizzato dal maestro ceramista Giuseppe Rosa. L’opera, alta due metri e larga un metro, è stata ufficialmente certificata nel corso della cerimonia svoltasi in via Crispi, davanti a Rosa Creazioni Store. “Certifico questo manufatto originale, simbolo dell’arte ceramica di Grottaglie, alto 2 metri e largo un metro, realizzato dal maestro Giuseppe Rosa, come il Pumo più grande del mondo”. Con queste parole il geometra Giuseppe Guarini ha ufficializzato il record del manufatto, destinato a diventare una nuova attrazione del Quartiere delle Ceramiche. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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