Grottaglie entra nel Guinness dei primati dell’artigianato | inaugurato il Pumo in ceramica più grande del mondo

Notizia in breve

Sabato 11 luglio, nel Quartiere delle Ceramiche di Grottaglie, è stato inaugurato il pumo in ceramica più grande al mondo. L’opera, realizzata dal maestro ceramista Giuseppe Rosa, ha ottenuto un record mondiale e ora fa parte del Guinness dei primati dell’artigianato. L’evento ha coinvolto presenti e appassionati, e il pumo è stato esposto nella zona dedicata alla tradizione ceramica locale.