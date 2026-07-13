È stato inaugurato a Grottaglie il più grande pumo del mondo, alto due metri e largo un metro. L’opera, simbolo della tradizione ceramica locale, è stata posizionata in centro città. Il sindaco ha commentato che valorizza la cultura del territorio. La cerimonia di apertura ha visto la presenza di autorità e artisti, con un’installazione che si aggiunge alle testimonianze storiche della produzione ceramica nella zona.

Il pumo più grande del mondo entra nella storia della tradizione ceramica di Grottaglie, nel Tarantino. L'opera - un bocciolo di fiore, simbolo di abbondanza e prosperità - è realizzata dal maestro ceramista Giuseppe Rosa, è stata inaugurata nel quartiere delle ceramiche, in via Crispi, dopo la certificazione ufficiale, che ne ha attestato il primato: due metri di altezza e un metro di larghezza. Visibilmente emozionato, Rosa, tra gli ultimi «capasunari» ancora attivi, ha dedicato il manufatto «ai grandi maestri del passato che hanno tramandato nel presente la millenaria tradizione figulina grottagliese». Il ceramista ha inoltre ringraziato «tutto lo staff che ha collaborato con me alla costruzione del Pumo più grande del mondo e la Tecnolom di Ciro Lenti che ha realizzato per la mia opera un tornio ad hoc». 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Grottaglie, due metri di altezza e uno di larghezza: inaugurato il pumo più grande del mondo. Il sindaco: «Valorizza la nostra tradizione»

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