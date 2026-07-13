Durante un blitz nella zona alta di Grisolia, gli agenti hanno trovato e sequestrato diversi grammi di cocaina nascosti in casa. Nell’operazione sono stati rinvenuti anche contanti per un importo rilevante. Un uomo è stato arrestato sul posto, mentre gli investigatori hanno proceduto al sequestro della droga e del denaro. La polizia ha portato avanti le verifiche per approfondire eventuali collegamenti con altri soggetti.

Un arresto e un consistente sequestro di droga e denaro in una recente operazione della Polizia di Stato a Grisolia. L’intervento, condotto dalla Squadra Mobile della Questura di Cosenza e dal Commissariato di P.S. “Diamante”, è stato effettuato nell’ambito di servizi di controllo sul territorio dell’alta costa tirrenica, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Paola. Operazione antidroga coordinata dalla Procura di Paola Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nei giorni scorsi le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nell’area tirrenica cosentina, con particolare attenzione ai reati legati agli stupefacenti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Grisolia, cocaina e contanti nascosti in casa: arrestato pusher nell'alto Tirreno cosentino

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