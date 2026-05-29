Un uomo agli arresti domiciliari è stato arrestato nuovamente dopo aver nascosto droga, più di mille euro in contanti e un bilancino all’interno della sua abitazione. La polizia ha trovato sostanze stupefacenti e attrezzature per il confezionamento delle dosi durante una perquisizione. L’indagato era già sottoposto a misure restrittive, ma continuava a svolgere attività illecite nel suo domicilio.

Era già sottoposto agli arresti domiciliari, ma all’interno della sua abitazione nascondeva droga, denaro contante e materiale per il confezionamento delle dosi. È quanto scoperto dalla Polizia di Stato nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio effettuato nel pomeriggio di ieri, giovedì 28 maggio, a Giugliano. Nel corso delle attività, i poliziotti hanno identificato 27 persone, di cui 8 con precedenti di polizia, controllato 11 veicoli e contestato due violazioni al Codice della Strada. L’attenzione degli agenti si è poi concentrata sull’abitazione di un uomo di 50 anni, già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, arrestato pusher ai domiciliari: in casa cocaina, bilancino e oltre mille euro in contanti

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