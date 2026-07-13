Greta Thunberg si è incollata davanti alla sede di Rheinmetall a Berlino. L’azione è avvenuta nel tentativo di protestare contro le forniture di armi destinate al Medio Oriente. La manifestante ha mostrato un cartello e si è attaccata con colla alle vetrate dell’edificio. La protesta ha attirato l’attenzione sulla questione delle esportazioni di armamenti e sulla responsabilità delle aziende coinvolte. Non ci sono state tensioni con le forze dell’ordine.

Greta Thunberg prosegue con l’innamoramento verso la causa palestinese. Abbandonata la causa ambientale, sulla quale il suo silenzio pesa e dimostra che, in fondo, è sempre (o quasi) questione di mode, che vanno e che vengono. Questa mattina l’attivista era parte di un gruppo di una 40ina di attivisti che si sono presentati davanti agli uffici della Rheinmetall a Berlino, in Pariser Platz, per protestare contro l’invio di armi in Medioriente. A protestare è stato il gruppo “Pacefully against Genocide” e l’azione è iniziata questa mattina intorno alle 8: la stessa Thunberg ha pubblicato un video nel suo profilo Instagram in cui si mostra insieme agli altri 8 attivisti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Greta Thunberg si incolla davanti alla Rheinmetall: blitz a Berlino contro le armi per il Medio Oriente

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Greta Thunberg Protests Against Arms Export To Israel, Tries To Glue Self Outside Rheinmetall Office

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