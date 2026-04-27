Armi e diplomazia | così il Pakistan si espande in Medio Oriente

Il Pakistan sta rafforzando la presenza militare e diplomatica in Medio Oriente, con un legame diretto con l’amministrazione Trump e rapporti crescenti con la Cina. Le relazioni tra i paesi coinvolti si sono intensificate negli ultimi tempi, andando oltre gli aspetti economici e includendo accordi e collaborazioni in ambito di sicurezza e difesa. Questi sviluppi rappresentano un passo importante nelle strategie regionali del Pakistan.

Il legame diretto con l’amministrazione Trump. I sempre più consolidati rapporti con la Cina, che vanno ormai ben oltre il mero lato economico. L’accordo di mutua difesa siglato con l’Arabia Saudita. La mediazione per far cessare la guerra in Iran e, soprattutto, la continua proiezione di potenza in Medio Oriente e nel continente africano. È un momento d’oro per la politica estera del Pakistan, passato in una manciata di mesi dall’essere considerato un Paese inaffidabile, arretrato e di secondaria importanza a diventare il principale negoziatore del conflitto tra Washington, Teheran e Tel Aviv, nonché ponte diplomatico tra gli Usa, le potenze del Golfo e gli ayatollah.🔗 Leggi su It.insideover.com

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