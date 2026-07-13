Greenland 2 | Migration Gerard Butler torna nel sequel apocalittico su Sky e NOW

Greenland 2: Migration, sequel del film catastrofico, sarà trasmesso in prima visione su Sky e NOW. Gerard Butler e Morena Baccarin riprendono i ruoli principali in questa nuova puntata, incentrata sulla famiglia Garrity che affronta una diversa minaccia per la sopravvivenza. La narrazione si concentra sulla lotta per la sopravvivenza dopo gli eventi del primo film.

Gerard Butler e Morena Baccarin protagonisti di Greenland 2: Migration, il sequel del disaster movie in prima TV su Sky e NOW. Dopo aver sfidato la fine del mondo, per la famiglia Garrity inizia una nuova lotta per la sopravvivenza. Arriva su Sky Cinema in prima TV GREENLAND 2: MIGRATION, il sequel dell’action thriller apocalittico che vede nuovamente protagonisti Gerard Butler e Morena Baccarin. Il film esordirà lunedì. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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Greenland – Migration, il nuovo epico film con Gerard Butler| Al cinema

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