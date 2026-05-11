Sul mercato di Cannes sarà presentato un thriller d’azione con un grande budget, che promette di tenere alta la tensione. Tra i protagonisti c’è un attore noto per i ruoli da cecchino, che interpreta un personaggio coinvolto in una vicenda intensa e ricca di momenti di suspense. Il film, intitolato «The Nest», si distingue per le scene di azione e la presenza di un cast di rilievo.

Sarà presentato sul mercato di Cannes un thiller d’azione ad alto budget che farà saltare dalla sedia il pubblico. Il protagonista è l’ironico, cinico, e divertente interprete Gerard Butler. Scopriamo tutti i dettagli del nuovo film prodotto dalla Thunder Road, sulla folle storia di un cecchino. La folle storia di un cecchino. Nel nuovo thriller d’azione The Nest, della Thunder Road produttrice di John Wick, Gerard Butler interpreterà un cecchino che riceve una minaccia anonima via radio e deve correre contro il tempo per salvare la sua famiglia e 70.000 tifosi al più grande evento sportivo del mondo: la Coppa del Mondo. Black Bear lancerà le vendite di questo film dal sapore spensierato e dal gusto retrò al prossimo mercato di Cannes, dove si unirà ad altri progetti con budget compresi tra i 70 e gli 80 milioni di dollari.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘The Nest’: Il thriller action con Gerard Butler nei panni di un cecchino

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